Leipzig. Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 40-Jähriger am Montagnachmittag mehrere Schülerinnen in Leipzig-Grünau bedroht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 15.30 Uhr im Miltitzer Weg. Der Mann habe die Waffe vor den 12- und 13-jährigen Mädchen gezückt. Wie eine der Bedrohten angab, suchte er Blickkontakt zu den Kindern. Durch Zurückziehen des Schlittens deutete er zudem an, die Pistole durchzuladen. Die Waffe richtete er dabei jedoch nicht direkt auf die Kinder.

Eine 13-Jährige brachte sich anschließend in Sicherheit und berichtete ihrer Mutter von dem Vorfall, welche die Polizei informierte. Sie lieferte eine Beschreibung des Täters. Dieser trug ein rotes T-Shirt, hatte gebräunte Haut und kurze, fast zu einer Glatze geschorene Haare. Beamte suchten in der Folge die Umgebung der Schule ab.

In der Nähe des Schulgebäudes trafen die Ordnungshüter einen Mann an, auf welchen die Beschreibung zutraf. Er befand sich zu diesem Zeitpunkt in Begleitung einer Frau. Als die Polizisten den Rucksack des Verdächtigen kontrollieren wollten, flüchtete der 40-Jährige. Die Beamten verfolgten ihn.

Den Rucksack ließ er bei der 42-jährigen Frau zurück. Diese nahm ihn mit nach Hause. Als später am Tag die Polizisten an der Wohnungstür der Frau klingelten, übergab sie den Rucksack. Die Beamten beschlagnahmten die Pistole samt leerem Magazin. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Schreckschusswaffe.

joka