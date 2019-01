Leipzig

Sie dealten im Zug von Chemnitz nach Leipzig mit Betäubungsmitteln, als zwei Männer von den Beamten auf frischer Tat ertappt und anschließend durchsucht wurden. Da noch mehr Betäubungsmittel bei ihnen gefunden wurden, ist ein Strafverfahren wegen Handels gegen sie eingeleitet worden, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte.

Am Flughafen Leipzig/Halle wollten eine Frau und ein Mann aus Moskau mit einem vermeintlich erschlichenen Schengen-Visum einreisen. Die Visa wurden durch die Bundespolizei annulliert und der Rückflug für Mittwoch aus Berlin-Schönefeld geplant.

Straftäter am Leipziger Hauptbahnhof

Bei einer Kontrolle am Leipziger Hauptbahnhof wurde ein gesuchter 41-Jähriger von den Polizisten festgenommen. Nach ihm war mit einem Sitzungshaftbefehl vom Amtsgericht Leipzig gefahndet worden. Er sollte laut Polizeiangaben am Mittwoch dem Richter vorgeführt werden.

Auch ein 43-jähriger Mann konnte von der Polizei am Hauptbahnhof namhaft gemacht werden, nachdem dieser in eine Auseinandersetzung verwickelt gewesen war. Er wird verdächtigt mehrere Körperverletzungsdelikte und Diebstähle am Hauptbahnhof begangen zu haben.

