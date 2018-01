Mehrere Zigaretten- und Ticketautomaten in Leipzig und Umgebung gesprengt

Leipzig. Die Polizei hat es am Mittwoch und Donnerstag mehrfach mit gesprengten Automaten zu tun bekommen. Auf bisher noch unbekannte Weise wurde am Donnerstag kurz vor Mitternacht eine Explosion in einem Zigarettenautomat in Leipzig-Lindenthal herbeigeführt. Der Täter konnte Tabakwaren im Wert von etwa 1800 Euro erbeuten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Einen Fahrkartenautomat erwischte es am Freitag in der Parthensteiner Bahnhofstraße, als ein Anwohner einen lauten Knall vernahm und von seinem Fenster aus zwei junge Männer flüchten sah. Die informierte Polizei entdeckte kurze Zeit später den zerstörten Ticketautomaten. Wie dieser gesprengt wurde, muss noch ermittelt werden. Die Flüchtenden verließen den Tatort ohne Bargeld. Der Zeuge beschrieb sie als zwischen 20 und 25 Jahre alt. Einer der Männer habe eine dunkle Jacke mit weißen Streifen auf den Ärmeln, eine dunkle Hose, eine weiße Kapuze sowie einen hellen Beutel getragen.

Am frühen Donnerstagmorgen wurde in Taucha ein weiterer Zigarettenautomat wahrscheinlich mit Pyrotechnik beschädigt. Auch in diesem Fall hatten Anwohner eine Detonation vernommen und die Polizei informiert. Die Beamten fanden am Tatort noch Reste der Ware. Der Sachschaden wurde auf etwa 4000 Euro geschätzt.

anzi