Leipzig

Am Donnerstag hat es in Leipzig mehrere Unfälle gegeben, bei der Fahrradfahrer verletzt worden sind. Am Abend um 22.35 Uhr stieß ein 57-jähriger Autofahrer mit einer Radfahrerin zusammen, als er gerade den Parkplatz vor dem „Astoria“ verlassen wollte, so die Polizei. Der 57-jährige kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungswagens um die 42-jährige Frau, die anschließend zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde.

Zuvor gab es am Nachmittag gegen 15.30 Uhr im Leipziger Stadtteil Seehausen einen Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Ein 14-jähriges Mädchen bog vom Dohlenweg auf die Seehausener Allee und fuhr in entgegen gesetzter Richtung auf dem Radweg. Als ihr eine 62-jährige Frau auf einem E-Bike entgegenkam, konnten beide nicht mehr ausweichen. Bei der Kollision wurden beide Radfahrerinnen leicht verletzt.

thiko