Leipzig

In der Nacht zum Donnerstag wurden in Leipzig zwei alkoholisierte Radfahrer angehalten. Laut Polizei beobachteten Beamte gegen 0.30 Uhr bei ihrer Streife in Stötteritz eine Frau, die in Schlangenlinien auf der Straße fuhr. Sie hielten die 30-Jährige an und stellten einen Atemalkoholwert von 1,64 Promille fest.

Kurz nach 5 Uhr beobachtete eine andere Streife in Plagwitz, wie ein 18-jähriger Fahrradfahrer die Kontrolle über sein Rad verlor und gegen einen geparkten Transporter fiel. Bei einem Atemalkoholtest stellten die Polizisten einen Wert von 1,4 Promille fest. Am Transporter konnten die Beamten keine Beschädigungen finden.

thiko