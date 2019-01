Leipzig

Feuerwehreinsatz im Leipziger Süden: In einem Mehrfamilienhaus in der Herderstraße in Connewitz ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude mit 29 Bewohnern musste nach Polizeiangaben evakuiert werden. Über Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor.

Der Alarm ging laut Feuerwehr- und Rettungsleitstelle gegen 22.10 Uhr ein. Den Angaben zufolge brannte es im ersten Obergeschoss. Erste Hinweise, wonach ein Ofen explodiert sein soll, konnte die Feuerwehr zunächst nicht bestätigen. Aus dem Dach des Hauses stieg Rauch auf. Zwei Löschzüge waren vor Ort im Einsatz.

Wie es zu dem Feuer kam, war am Abend noch unklar. Für die Bewohner sei ein Bus angefordert worden, so ein Sprecher der Leitstelle.

Von nöß