Leipzig. Das Landgericht Leipzig hatte den damals 29-Jährigen im Dezember 2015 zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Es hatte ihn der tausendfachen Urheberrechtsverletzung und der Computersabotage für schuldig befunden. So habe er in den Jahren 2009 bis 2011 den Betrieb der in Deutschland führenden illegalen Internet-Plattform Kino.to unterstützt. Diese hatte kostenlos Links zu Raubkopien von Kinofilmen und TV-Serien zum Herunterladen und Ansehen angeboten. Nachdem Kino.to abgeschaltet worden war, baute der Beschuldigte das Nachfolgeportal Kinox.to mit auf.

Auf dem illegalen Streaming-Portal kinox.to finden sich immer noch die neuesten Blockbuster genauso wie aktuelle TV-Serien. Auch zweieinhalb Jahre, nachdem sich die beiden mutmaßlichen Betreiber Kastriot und Kreshnik S. ins Ausland abgesetzt haben sollen, wird die Seite weiter mit Nachschub gefüttert. Den Ermittlern bleibt nichts anders übrig, als dem kriminellen Treiben zuzusehen. „Wir können die Seite nicht vom Netz nehmen. Dafür sind wir auf die Zugangscodes angewiesen. Und die haben wir nicht“, sagte Wolfgang Klein, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Dresden, im vergangenen Jahr gegenüber LVZ.de.

Seit Mitte 2014 bereits fahnden die sächsischen Spezialermittler nach den beiden Brüdern aus dem Raum Lübeck. Sie waren mit dem Portal in eine Lücke gesprungen, welche kino.to 2011 hinterlassen hatte. Die von Leipzig aus betriebene Streaming-Seite wurde damals nach einer Razzia von der sächsischen Generalstaatsanwaltschaft vom Netz genommen, die Server beschlagnahmt, die Betreiber zu teils jahrelangen Haftstrafen verurteilt.

LVZ