Leipzig

Auch vier Tage nach dem Messerangriff an der Sachsenbrücke gibt es nach Angaben der Leipziger Staatsanwaltschaft weiter keine Hinweise auf das Motiv des mutmaßlichen Täters. „Er hat bisher von seinem Recht Gebrauch gemacht, die Aussage zu verweigern“, sagte Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz zu LVZ.de. Die Ermittlungen zu der Tat liefen weiter, stünden aber noch am Anfang.

Aufregung am Donnerstag in Leipzig: Ein 34-Jähriger hat eine Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt.

Der 34-Jährige soll am Donnerstag eine Frau an der Sachsenbrücke verfolgt und dann mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Frau kam ins Krankenhaus, wurde aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Passanten konnten den 34-Jährigen festhalten, später wurde er festgenommen.

Am Freitag hatte ein Haftrichter einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann ausgestellt, seitdem sitzt er in der JVA. Laut Oberstaatsanwalt Schulz ist er bereits polizeibekannt. Mit welchen Delikten er bisher in Erscheinung getreten ist, wollte Schulz aber nicht sagen.

Von luc