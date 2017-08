Zwei Schwerverletzte nach Messerangriffen in Leipzig

Leipzig. Bei Messerstechereien in Leipzig sind in der Nacht zu heute zwei Männer schwer verletzt worden. Gegen 22 Uhr wurde ein Tunesier (19) an der Sporthalle am Rabet im Stadtteil Neuschönefeld mit Stichverletzungen im Brustbereich aufgefunden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Die Hintergründe der Bluttat sind nach Angaben der Polizei noch völlig unklar. Vorausgegangen sei ein Streit, so das Opfer in einer ersten Befragung.

Gegen 1.45 Uhr stachen Unbekannte am Kaufland in der Kiewer Straße in Leipzig-Grünau auf einen 31-jährigen Serben ein. Trotz erheblicher Verletzungen am Oberkörper schleppte er sich noch nach Hause, wo seine Lebensgefährtin (34) die Polizei rief. Auch er musste sich einer Notoperation unterziehen. Die Ermittler konnten ihn bislang nicht vernehmen. In einer ersten Aussage beschrieb er die Angreifer als „schwarze Männer“.

Beide Opfer befinden sich außer Lebensgefahr, so die Polizei. Die Kripo ermittelt.

F. D.