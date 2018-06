Leipzig

Zwei Diskobesucher sind in der Nacht zum Freitag gegen 3.10 Uhr in Leipzig von einem Messerstecher angegriffen und schwer verletzt worden. Wie Polizeisprecher Andreas Loepki mitteilte, waren die Frau (25) und ihr ein Jahr jüngerer Begleiter mit einer Gruppe junger Leute auf dem Heimweg in der Eutritzscher Straße. Beide liefen ein paar Meter hinter ihren Freunden, als der Tatverdächtige plötzlich auf sie einstach. Sie flohen, wurden von dem Messerstecher noch ein Stück verfolgt. Polizisten nahmen den 22-jährigen Deutschen in der Nähe des Zoos fest. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Seine Motive sind bislang unklar. Er kam in Untersuchungshaft.

Von F. D.