Leipzig

Der Angeklagte Martin L. (35), der in der Kneipe „Sachseneck“ in Leipzig-Gohlis eine Frau niedergestochen hatte, soll nach dem Willen des Landgerichts nun aus dem Gefängnis in eine Alkoholentziehungsanstalt wechseln.

Zwei Jahre Behandlung

Der Mann war im März dieses Jahres zu sechs Jahren Haft und daneben zu dieser Maßregel, einer Therapie, verurteilt worden. Weil allerdings die Reihenfolge der Vollstreckung nicht geregelt war, hob der Bundesgerichtshof die Entscheidung teils auf. Schuldspruch und Strafhöhe wurden bestätigt.

Eine andere Strafkammer, die 11., entschied nun, dass Martin L., sobald das Urteil rechtskräftig ist, die Therapie antreten soll. „Im Idealfall soll der Täter nach der Therapie – gestärkt durch die Behandlung – in Freiheit gehen“, sagte der Vorsitzende Richter Karsten Nickel. Inzwischen habe der Angeklagte mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft gesessen. Sowohl diese Zeit als auch die etwa zweijährige Behandlung werden auf die Strafe angerechnet.

Frust bei Geburtstagsfeier

Nickel bezeichnete es zwar als unwahrscheinlich, dass die fast dreijährige Reststrafe dann zur Bewährung ausgesetzt werde. Denn Martin L. ist vielfach vorbestraft, sodass ihm auch noch Bewährungswiderrufe aus anderen Verfahren drohen. „Gewisse Chancen für die Zukunft“ sollten aber bestehen bleiben.

Ausgerechnet bei der Geburtstagsfeier zu seinem 35. Geburtstag hatte Martin L. am 10. September 2017 aus Frust eine andere Kneipen-Besucherin mit einem Messer niedergestochen. Er war der Ansicht, dass sie seine Ehe zerstört.

Von S.K.