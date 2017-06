Leipzig. Nach einer Messerattacke in Leipzig hat die Polizei einen 26-Jährigen unter dem dringenden Tatverdacht des versuchten Mordes festgenommen. Der Mann befinde sich in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er soll am 17. Mai vor einem Bistro in der Eisenbahnstraße einen 36-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt haben.

Hintergrund der Attacke ist ersten Erkenntnissen zufolge ein Streit zwischen dem Opfer und mehreren Rauschgifthändlern, wie die Polizei bereits am Tag nach der Tat mitteilte. Der Verletzte ist demnach der Bruder des Bistrobesitzers. Die Dealer hätten sich häufig vor dem Imbiss aufgehalten und auch dessen Kundschaft angesprochen. Am Dienstag machte die Polizei unter Verweis auf laufende Ermittlungen keine Angaben zum Tathintergrund.

Am Tatort war es seinerzeit nach Eintreffen der Polizei zu Tumulten gekommen. Beamte wurden aus einer größeren Menschenmenge heraus mit Flaschen beworfen, nachdem sie Platzverweise gegen einige der rund 50 Anwesenden ausgesprochen hatten.

LVZ