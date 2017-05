Leipzig. Mehr als eine Stunde lang kreiste am Sonntagabend ein Polizei-Hubschrauber über dem Leipziger Südosten und brachte Anwohner um den Schlaf. Beamte mit Fährtenhunden suchten parallel rund um den Stötteritzer Bahnhof nach Spuren. Der Grund: Unbekannte Täter hatten ein rund sechs Meter langes Metallrohr und Schottersteine auf die Bahnstrecke gelegt – und damit einen Großeinsatz ausgelöst, wie die Bundespolizei in Leipzig auf Nachfrage von LVZ.de mitteilte.

Ein Lokführer habe die Gerüststange gegen 21 Uhr unweit der Haltestelle auf einem Nachbargleis gesehen und Alarm in der Bahn-Leitstelle geschlagen, berichtete Bundespolizei-Sprecher Jens Damrau am Montag. Polizisten und Mitarbeiter der Bahn fuhren daraufhin nach Stötteritz. Das Gleis wurde gesperrt. Der Bahnverkehr konnte über ein Nachbargleis umgeleitet werden, so dass es keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr gab, erklärte Damrau.

Zur Fahndung nach den Tätern wurden Fährtenhunde sowie der Hubschrauber der Bundespolizei mit Wärmebildkamera angefordert. Bis Mitternacht war die Polizei im Einsatz – jedoch ohne Erfolg. „Ein Hund verfolgte eine Spur, diese verlor sich jedoch am Bahnhof“, so Damrau. Die Metallstange wurde beschlagnahmt und soll auf Spuren untersucht werden. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Von nöß