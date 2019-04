Leipzig

Ein 22-jähriger Fahrer hat am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in Leipzig auf der Mockauer Straße/Volbedingstraße eine rote Ampel missachtet und ist einfach weiter gefahren. Laut Polizei konnte der Fahrer wenig später durch Beamte in Höhe Friedrichshafener Straße gestoppt und mit seinem Verstoß konfrontiert werden.

Der junge Mann erklärte daraufhin, dass er so schnell gefahren sei, da es seiner gleichaltrigen Beifahrerin nicht gut gehen würde. Die Polizisten bemerkten beim Fahrer einen starken Alkoholgeruch und ließen ihn pusten. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Dem Mann wurde die Fahrerlaubnis entzogen und er muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Von fbu