Leipzig. Eine Frau ist am Dienstag gegen 16.30 Uhr in der Georg-Schumann-Straße von einem Auto angefahren worden. Das Unfallopfer musste mit Verletzungen in die Notaufnahme gebracht werden, teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit.

Die Straßenbahnlinien 10 und 11 sowie die Buslinie 80 verkehrten wegen des Unfalls mit Einschränkungen, wie die Leipziger Verkehrsbetriebe durch den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilten.

