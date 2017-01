Leipzig. Mit einem Brandsatz haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag eine Bankfiliale in Leipzig-Grünau angegriffen. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte am Morgen die Schäden in der Geschäftsstelle in der Plovdiver Straße bemerkt. Die Feuerwehr musste nicht zur Hilfe kommen und Löschen. Ein Kontoauszugdrucker und eine Wand wurden durch die Flammen leicht beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Polizei sicherte am Tatort Scherben der Flasche, welche ursprünglich mit Brandbeschleuniger befüllt und mit einer Lunte befüllt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Erst vor einer Woche hatte eine Gruppe von Jugendlichen in Grünau in zwei Bankfilialen randaliert. Dabei wurde die Einrichtung teilweise zerschlagen. Die Täter legten Feuer und versprühten Farbe.

joka