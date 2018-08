Leipzig

Bei einem Unfall im Leipziger Stadtteil Großzschocher ist am Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann war um 15.45 Uhr mit seinem Moped auf dem Weidenweg unterwegs, als er von einer 59-Jährigen übersehen wurde. Sie wollte mit ihrem Pkw – aus entgegengesetzter Richtung kommend – nach links in die Gerhard-Ellrodt-Straße abbiegen. Bei der daraus resultierenden Kollision verletzte sich der Mopedfahrer so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Von anzi