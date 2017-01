Leipzig. Die Polizei fahndet im Zusammenhang mit den tödlichen Schüssen auf der Eisenbahnstraße im Sommer 2016 öffentlich nach dem ehemaligen Leipziger Hells Angels-Chef Marcus Matz. Laut Internetseite des Landeskriminalamtes (LKA) wird Matz mit Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes gesucht. Oberstaatsanwalt Ricardo Schulz bestätigte am Sonntag gegenüber LVZ.de, dass ein neuer Haftbefehl gegen den ehemaligen „Hells Angels“-Chef vorliegt. „Die weiteren Ermittlungen haben den Tatverdacht wieder verdichtet“, so Schulz. Da der Haftbefehl bisher nicht vollstreckt werden konnte, sei nun die Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet worden.

Bei der folgenschweren Auseinandersetzung am 25. Juni waren Mitglieder der Hells Angels mit rivalisierenden United Tribuns unweit des Tribuns-Clubhauses an der Eisenbahnstraße aneinander geraten. Aus dem Lager der Hells Angels fielen dann mehrere Schüsse, drei Mitglieder der United Tribuns wurden getroffen und blieben schwer verletzt auf der Straße liegen. Eines der Opfer, ein 27-Jähriger, verstarb wenig später im Krankenhaus. Die anderen beiden Männer konnten von den Ärzten gerettet werden.

Mitte Juli war der Haftbefahl gegen den damals 33-Jährigen aufgehoben worden. „Auf der Grundlage der vorliegenden kriminaltechnischen Untersuchungsergebnisse sowie im Ergebnis weiterer Ermittlungen besteht gegen den Beschuldigten derzeit kein dringender Tatverdacht des gemeinschaftlichen Mordes und des versuchten gemeinschaftlichen Mordes in zwei Fällen mehr“, hieß es damals in einer schriftlichen Begründung. Ob nun neue Beweise gegen Marcus Matz vorliegen und seit wann er untergetaucht ist, war am Sonntag noch unklar.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Macus Matz nehmen das Landeskriminalamt Sachsen, Regionalstelle Leipzig in derSchongauerstraße 13, 04328 Leipzig oder unter der Telefonnummer 0800 855 205 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

luc/mpu