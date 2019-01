Leipzig

„Es war eine Kurzschlussreaktion“, sagt Justin K. am Mittwoch zu seiner Verteidigung vor dem Landgericht. Der 22 Jahre alte Leipziger muss sich wegen versuchten Mordes verantworten.

Er soll laut Anklage am 13. Juli vorigen Jahres gegen 20 Uhr in einem Park an der Schwartzestraße in Leipzig-Kleinzschocher einem Widersacher vier Messerstiche in den Rücken versetzt haben. Durch mindestens einen Stich sei der linke obere Lungenlappen getroffen worden. Der Geschädigte (32) musste noch am selben Abend operiert werden.

„Der Angeklagte hat erkannt, dass die Stiche zum Tod führen können“, meint die Staatsanwaltschaft. „Das hat er billigend in Kauf genommen.“ Er sei einfach weggelaufen und habe sich keine weiteren Gedanken über das Schicksal des Schwerverletzten gemacht. Die Staatsanwaltschaft geht von Heimtücke aus.

Beleidigungen und Beschimpfungen

Den Schilderungen des Angeklagten zufolge traf sich an dem Tattag eine etwa zehnköpfige Gruppe in dem Park unweit des Friedhofs an der Schwartzestraße. Mit steigender Alkoholisierung einzelner Leute sei es zunehmend zu gegenseitigen Beleidigungen und Beschimpfungen gekommen. Auch er habe ziemlich viel Bier und härtere Sachen getrunken.

Als sich der spätere Geschädigte Michael T., der auch in einen Streit verwickelt war, nicht beruhigen wollte, „habe ich ihn umklammert und versucht, zu Boden zu bringen“, schildert Justin K. vor Gericht. „Er zog an meinem Arm – und da stach ich mit meinem Taschenmesser zu.“ Erst als Michael T. mit jemandem wegging, „sah ich die Einstiche in seiner Jacke“. Der am Mittwoch auch gehörte Geschädigte hat seinen Worten zufolge keine Ahnung, wer damals zustach.

„Ich hatte Selbstmordgedanken“

Er selbst, so der Angeklagte, sei damals einfach weggerannt. Grund: „Ich bekam fast einen Nervenzusammenbruch, hatte Selbstmordgedanken.“ Am 24. Juli nahm ihn die Polizei fest. Seither befindet sich Justin K., der mit seiner Freundin zusammengelebt hatte, in Untersuchungshaft. Noch bis 12. April will die erste Strafkammer den Fall verhandeln. Eigenen Angaben zufolge war Justin K. in der Vergangenheit bereits selbst Opfer von Übergriffen geworden.

Von Sabine Kreuz