Morgendliche Durchsuchungen in der „weißen Villa“ in Leipzig

Leipzig. Die Leipziger Polizei hat am Mittwochmorgen Räume einer Villa in der Karl-Tauchnitz-Straße durchsucht. Dabei wurden unter anderem Computer und Akten sichergestellt. Nähere Angaben zu den Hintergründen der Razzia in direkter Nähe zum Johanna-Parks sind bisher noch nicht bekannt. „Ich kann nur bestätigen, dass die Durchsuchungen im Auftrag der Leipziger Staatsanwaltschaft stattgefunden haben. Wir stehen allerdings noch am Anfang unserer Ermittlungen“, erklärte Behördensprecherin Jana Friedrich gegenüber LVZ.de.

In dem auch „weiße Villa“ genannten Gebäude am südwestlichen Ende des Innenstadtrings ist eine Privatklinik für plastische Chirurgie untergebracht. Laut eigener Angaben werden dort in drei Operationssälen pro Jahr etwa 1400 große und kleine Eingriffe durchgeführt.

Von mpu