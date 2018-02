Moschee-Fenster in Leipzig zerstört – Imam verfolgt 50-Jährigen

Leipzig. Mit einem Pflasterstein hat ein 50-Jähriger am Donnerstagmorgen eine Scheibe an der Al-Rahmann-Moschee im Leipziger Norden eingeschlagen. Das bemerkte der Imam – die Polizei wurde informiert, teilte die Behörde mit. Mit einer weiteren Person nahm er die Verfolgung des Mannes auf und konnten den Flüchtigen später in der Berliner Straße stellen.

Das bemerkte eine Streifenwagenbesatzung. Der mutmaßliche Täter wurde durch den Imam und seine Begleitung am Boden festgehalten. Gegenüber den Polizisten stritt der Mann die Tat zunächst ab. Ein Fährtenhund lief jedoch vom Beschuldigten direkt zurück zur Moschee, wo auch das Tatwerkzeug – ein Pflasterstein gefunden wurde. Bei einer Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten überdies einen Nothammer.

Bei dem mutmaßlichen Täter handelte es sich um einen 50-Jährigen aus Torgau. Dieser ist wegen diverser Eigentumsdelikte einschlägig polizeibekannt. Nach Polizeiangaben hat der Mann gesundheitliche Probleme. Den Ordnungshütern erklärte er, dass er einen Unterschlupf suchte und das Moschee-Gebäude für leerstehend hielt. Der 50-Jährige blieb auf freiem Fuß. Einen politisch motivierten Hintergrund schließt die Polizei aus.

joka