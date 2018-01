Moschee-Übergriff in Leipzig: Erdogan kritisiert deutsche Polizei

Leipzig. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach mutmaßlich kurdischen Übergriffen auf Moscheen in Deutschland die deutsche Polizei attackiert. „Worauf wartet Deutschland?“, sagte Erdogan am Samstag vor Unterstützern in Istanbul. „Unsere Bürger werden angegriffen, unsere Moscheen werden angegriffen - unter dem Schutz ihrer Polizei. Worauf wartet die deutsche Polizei noch?“

In den vergangenen Tagen war es in Deutschland zu Übergriffen auf Moscheen des türkischen Moscheeverbands Ditib gekommen. Ermittler gehen davon aus, dass die Sachbeschädigungen mit dem türkischen Einmarsch in die nordwestsyrischen Kurdengebiete zusammenhängen.

Ein Übergriff ereignete sich in der Nacht zu Montag in der Leipziger Hermann-Liebmann-Straße. Im Netz bekannte sich später eine linke Gruppierung zu der Aktion. Sie beschmierten die Hausfassade mit Teer, beschädigten zwei Autos und zerstörten Fenster. Ähnliche Übergriffe vermeldeten auch die Gemeinden in Stade (Niedersachsen), Kassel (Hessen) und Minden (NRW).

LVZ