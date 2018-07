Leipzig

In Leipzig-Plagwitz ist in der Nacht zu Montag ein Motorrad gestohlen worden. Das Zweirad war am Sonntag gegen 19.30 Uhr in der Siemensstraße abgestellt worden. Der Halter bemerkte den Diebstahl um 11.30 Uhr am nächsten Tag.

Das Motorrad ist eine Suzuki V-Strom 650 und hat einen Zeitwert von 4000 Euro. Es ist mit einem schwarzen Kofferset und einer Frontscheibe ausgestattet. Zeugen mit Hinweisen zu Tat oder Täter werden gebeten, sich in der Ratzelstraße 222 (04207 Leipzig) oder unter der Telefonnummer (0341) 94 60 0 zu melden.

