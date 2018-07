Leipzig

Ein Motorradfahrer ist in der Nacht zum Montag unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis durch Leipzig gefahren. In der Löbauer Straße in Schönefeld wurde der Mann gegen 00.20 Uhr von der Polizei kontrolliert.

Als die Beamten den 34-Jährrigen aufforderten zu halten, hielt dieser zunächst und wollte dann fliehen. Die Polizisten konnten den Motorradfahrer aus Sachsen-Anhalt festhalten. Dieser gestand, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Ebenfalls stellten die Beamten fest, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs zur Fahndung ausgeschrieben waren und auch die Fahrzeugnummer unkenntlich gemacht wurde.

Ein Drogenschnelltest reagierte ebenfalls positiv. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Gegen den Mann wird ermittelt.

dei