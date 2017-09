Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf dem Leipziger Ring

Leipzig. Er flog aus der Kurve und stieß mit voller Wucht gegen eine Laterne: Auf dem Leipziger Ring ist am Freitagmittag ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 37-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus verstarb, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Mann war vor Ort zunächst reanimiert worden. Er erlag wenige Stunden danach jedoch seinen „massiven Verletzungen“, wie es hieß.

Der 37-Jährige fuhr nach Polizeiangaben gegen 12.45 Uhr mit einem zweiten Motorradfahrer auf dem Ring vom Roßplatz in Richtung Augustusplatz, als es zwischen Grünewald- und Goldschmidtstraße zu dem tragischen Unfall kam. Beim Durchfahren einer Linkskurve schleuderte das Motorrad des 37-Jährigen in Höhe des Ring-Cafés nach rechts gegen einen Bordstein und stieß danach gegen den Lichtmast am Straßenrand. „Dem vorausfahrenden 40-jährigen Motorradfahrer fiel der Unfall erst auf, nachdem er bereits geschehen war“, berichtete eine Polizeisprecherin.

Wie es zu dem Unglück kam, ob der Mann möglicherweise zu schnell unterwegs war, wird nun ermittelt. Das Krad, eine schwarze Honda, wurde zur weiteren Untersuchung als Beweismittel sichergestellt. Der Ring war wegen der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten über Stunden gesperrt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Aussagen zur Fahrweise der beiden Motorradfahrer und besonders des verunglückten Fahrers machen können.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) in der Schongauerstraße 13 in Leipzig entgegen. Sie ist tagsüber telefonisch unter (0341) 25 52 85 1 und sonst unter (0341) 25 52 91 0 zu erreichen.