Leipzig

Ein blauer Müllsack hat wohl einen Einbrecher interessiert. In der Nacht zum Mittwoch schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrerseite eines Autos ein, das in der Eilenburger Straße in Reudnitz-Thonberg geparkt war. Nach Angaben der Polizei hatte der 28-Jährige Halter den Müllsack am Dienstagabend in das Auto gestellt.

Der unbekannte Täter dürfte allerdings enttäuscht gewesen sein: Statt einer wertvollen Beute fand er im blauen Beutel den Hausmüll des 28-Jährigen. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich, so die Polizei.

