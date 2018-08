Leipzig

Im Leipziger Zentrum-Südost ist in der Nacht zum Samstag ein Auto in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug stand laut Polizei gegen 3 Uhr am Morgen in unmittelbarer Nähe zu einem Müllcontainer, der zuvor von bisher unbekannten Tätern angezündet wurde. Das Feuer griff über und zerstörte den Kleinwagen vollständig.

Von anzi