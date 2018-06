Leipzig

Im Stadtteil Volkmarsdorf ist am Montagabend ein mutmaßlicher Brandstifter auf frischer Tat ertappt und festgenommen worden. Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, wurde der 50-Jährige gegen 21 Uhr von Bewohnern im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Torgauer Straße bemerkt.

Nach Informationen von LVZ.de soll der 50-Jährige beim Eintreffen von Polizei und Rettungskräften bereits Benzin ausgegossen haben und war im Begriff dieses anzuzünden. Die Beamten konnten dies aber verhindern und den Mann überwältigen.

Die mit einem Löschzug und 20 Brandbekämpfern angerückte Feuerwehr nahm das Benzin wieder auf und lüftete das Treppenhaus. Zum entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt.

Rings um den aktuellen Tatort in der Torgauer Straße gab es in den vergangenen Monaten mehrere Brände in Mehrfamilienhäusern, bei denen die Ermittler von Brandstiftung ausgehen. Dazu gehören ein verheerendes Feuer am 29. März in der Wurzener Straße, bei der eine 40-jährige Mieterin ums Leben kam und ihr Lebensgefährte schwer verletzt wurde, sowie ein Brand am 14. Mai in der Bennigsenstraße, bei der sich die Anwohner selbst retten konnten.

Matthias Puppe