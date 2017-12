Mutmaßlicher Serienbrandstifter von Möckern vor Gericht

Leipzig. Er kann das Zündeln offenbar nicht lassen: Auf das Konto eines einschlägig vorbestraften Leipzigers soll eine erneute Serie von Brandstiftungen gehen. Am Montag begann der Prozess gegen den 32-jährigen Markus W. am Landgericht.

Nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte in den ersten drei Monaten des vergangenen Jahres in Möckern mehrfach an geparkten Autos sowie an Abfallcontainern Feuer gelegt haben. Es entstanden jeweils Schäden von mehreren hundert bis mehreren tausend Euro. So soll er am 28. Januar 2016 gegen 1.15 Uhr in der Voltairestraße zunächst einen Papiercontainer, kurz darauf auch Behälter für Restmüll und Bio-Abfälle angezündet haben. Die Tonnen wurden vollständig zerstört. Drei Nächte später gegen 3.30 Uhr fackelte der Beschuldigte laut Anklage in dem Viertel einen Kunststoff-Container ab. Am 6. Februar ging gegen 2.20 Uhr ein Mercedes in Flammen auf, auch dafür macht die Anklagebehörde Markus W. verantwortlich. Ein Zeuge konnte den Brand aber mit einem Feuerlöscher bekämpfen, so dass der Schaden begrenzt blieb.

Nicht so am 8. März: Da wurde gegen 1.50 Uhr in der Yorckstraße ein Mercedes durch Brandstiftung komplett zerstört, beschädigt wurde auch ein VW Golf. Zwei Stunden später soll Markus W. auch in der Voltairestraße an einem Peugeot Feuer gelegt haben. Ein Übergreifen der Flammen auf die Karosserie konnte aber verhindert werden. In jener Nacht wurde Markus W. von einer Zeugin beobachtet und später in seiner Wohnung festgenommen. Seither sitzt er in Untersuchungshaft – mit einer Unterbrechung, weil er zwischenzeitlich eine Haftstrafe, ebenfalls wegen Brandstiftung, verbüßen musste.

Gegenstand des Prozesses ist auch ein Angriff auf das Wohnhaus eines Ehepaares am 29. Februar. Bei den ihm bekannten Bewohnern soll Markus W. beleidigende Parolen an die Fassade gesprüht haben, unter anderem „Judenschweine“. Auch deren Auto soll er mit Farbe beschädigt haben. Deshalb umfasst die Anklage der Staatsanwaltschaft neben Brandstiftung und Sachbeschädigung auch die Tatbestände der Beleidigung und Verleumdung.

Nach Angaben der 8. Strafkammer hatte die Staatsanwaltschaft sogar noch in drei weiteren Punkten Anklage erhoben. Dies seien jedoch mangels hinreichenden Tatverdachts nicht zur Hauptverhandlung zugelassen worden. Eine dagegen gerichtete Beschwerde der Staatsanwaltschaft habe das Oberlandesgericht verworfen. Zudem wies das Gericht darauf hin, dass bei den angeklagten Brandstiftungen in keinem Fall Menschen unmittelbar in Gefahr gewesen seien. Es sei eben hinsichtlich des Gefährdungspotenzials ein Unterschied, ob man einen Abfallcontainer anzünde oder nachts in einem Wohnhaus einen Brand lege, hieß es.

Gleichwohl droht Markus W. auch aufgrund seiner Vorstrafen eine mehrjährige Haft. Nach Angaben des Gerichts hat er bereits ein schriftliches Teilgeständnis abgelegt. Ohnehin gilt die Beweislage als recht gut. In dem Prozess wird auch ein psychiatrischer Gutachter über den Zustand des Angeklagten Bericht erstatten. Geplant sind noch vier Verhandlungstage, ein Urteil ist für Anfang Januar geplant.

Von Frank Döring