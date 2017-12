Mutmaßlicher Sextäter zerrt auf Schulweg Neunjährige vom Fahrrad

Leipzig. Treibt im Umfeld der Grundschule Connewitz ein Sextäter sein Unwesen? Nach einem massiven Übergriff Anfang Dezember auf eine neunjährige Schülerin hat die Polizei ihre Streifen verstärkt und ermittelt unter anderem wegen Körperverletzung, bestätigte die Behörde auf Anfrage der LVZ. Auch die Grundschule hat bereits reagiert.

Es war am 4. Dezember gegen 15 Uhr, als das Mädchen aus dem Hort der Schule in der Zwenkauer Straße kam und mit ihrem Fahrrad nach Hause fuhr. In der Dölitzer Straße stoppte plötzlich ein unbekannter Mann die Schülerin und zerrte sie vom Rad. „Er sagte, sie solle mitkommen“, schilderte Polizeisprecher Uwe Voigt. Doch das Kind wehrte sich nach Leibeskräften, trat um sich. Und tatsächlich konnte sich die Neunjährige aus der Gewalt des Fremden befreien, ihr Fahrrad aufheben und fliehen. „Der Mann verfolgte sie danach nicht mehr“, so Voigt.

Bereits am 16. November hatte es einen Vorfall gegeben, den die Polizei nun überprüft: Da sprach gegen 16 Uhr ein unbekannter Mann zwei Schülerinnen auf dem Heimweg in der Hildebrandstraße an. „Er stand hinter einem Zaun und fragte die Mädchen, wie sie heißen und wo sie wohnen“, so der Polizeisprecher. „Es kam zu keinerlei körperlichem Kontakt“, so der Polizeisprecher.

Obwohl die Personenbeschreibungen nicht hundertprozentig übereinstimmen, prüfe die Polizei, ob zwischen beiden Vorfällen womöglich ein Zusammenhang besteht. „Wir nehmen das sehr, sehr ernst“, so Voigt, „die Ermittlungen laufen mit Hochdruck.“ So seien Zivilstreifen und Bürgerpolizisten früh, mittags und nachmittags im Umfeld der Schule im Einsatz. Darüber hinaus laufen weitere Maßnahmen, welche die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht näher beschreiben will. Bislang gebe es noch keine konkreten Anhaltspunkte auf einen Tatverdächtigen, sagte der Sprecher. Allerdings sei es auch zu keinen weiteren Übergriffen gekommen. Wie es hieß, werde jetzt daran gedacht, ein Phantombild des Tatverdächtigen zu erstellen.

Auch die Schule Connewitz wurde umgehend über den Vorfall informiert. „Sofort danach sind alle Kinder erneut belehrt worden“, berichtete Schulleiterin Elke Koller. „Das funktioniert bei uns sehr gut. Die Kollegen sind da auch sensibilisiert und die Kinder gehen sehr normal damit um.“ Die Schule arbeite zudem eng mit der Bürgerpolizistin zusammen. Direkte Informationen erhielten zunächst die Eltern jener Klasse, in der die betroffene Neunjährige unterrichtet wird. „Diese sind natürlich besonders beunruhigt“, so die Schulleiterin, „sie haben von mir einen Elternbrief erhalten.“ Darüber seien alle Elternvertreter informiert worden. „Wir streuen es bewusst nicht sehr intensiv, weil man auch viel Unruhe damit verursachen kann“, erklärte Koller. „Aber die Elternvertreter sind die ersten Ansprechpartner für die meisten Eltern und damit geht die Information in aller Regel auch an alle Eltern raus. Ein Vater kritisierte das gegenüber der LVZ: „Ein Teil der Eltern bekam nur durch Zufall die Bedrohungslage mit.“

Die Schule nimmt den Übergriff auch zum Anlass, ein lange geplantes Präventionsprojekt vorzuziehen. Ursprünglich sollte das Theaterstück „Hau ab!“ im Juni kommenden Jahres über die Bühne gehen. Kinder trainieren dabei für den Ernstfall und lernen, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen und sich wehren können. „Das Projekt wird auf April vorgezogen“, so Koller.

Erst vor gut einem Jahr, am 27. Oktober 2016, war ein zehnjähriges Mädchen an der Bochumer Straße in Mockau auf dem Weg zur Schule von einem Sextäter in ein Gebüsch gezerrt und missbraucht worden (die LVZ berichtete). Heute beginnt am Landgericht der Prozess gegen den 32-jährigen Andy S., dem die Staatsanwaltschaft insgesamt 67 Fälle des schweren sexuellen Missbrauchs vorwirft.

Von Frank Döring