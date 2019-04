Leipzig

Er soll in Straßenbahnen und an Haltestellen in Leipzig immer wieder Frauen sexuell belästigt haben: Gegen den aus Halle stammenden Florian T. (25) läuft seit Mittwoch ein Prozess am Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm sexuelle Übergriffe und Nötigungen vor, insgesamt 40 Fälle wurden bekannt. Doch noch bevor die Anklagebehörde die einzelnen Taten detailliert vortrug, schloss die 8. Strafkammer auf Antrag des Beschuldigten die Öffentlichkeit aus.

Der Grund: Florian T. gilt aufgrund einer Persönlichkeitsstörung als schuldunfähig. Daher handelt es sich bei dem Prozess am Landgericht um ein sogenanntes Sicherungsverfahren, bei dem es nicht um eine Bestrafung geht, sondern um die Frage, ob der Beschuldigte in den Maßregelvollzug muss, weil von ihm weitere erhebliche Straftaten zu befürchten sind und er für die Allgemeinheit gefährlich ist. Aktuell befindet sich Florian T. in der Psychiatrie.

Opfer wehrt sich

Zunächst war er allerdings in Untersuchungshaft gelandet, nachdem er am Abend des 11. Juli 2018 in einer Straßenbahn der Linie 9 einer damals 25-jährigen Frau unvermittelt an die Brust gegriffen haben soll. Als sie ihn zur Rede stellen wollte, schlug er ihr nach Erkenntnissen der Ermittlungsbehörden mit der Faust ins Gesicht, doch sie hielt ihn an seinem T-Shirt fest. Es kam zu einem Gerangel, bei dem Täter und Opfer aus der stehenden Tram stürzten und der Grapscher über den Bayrischen Platz fliehen wollte. Als die junge Frau ihm nachsetzte, um ein Foto von ihm zu machen, rannte er nach Angaben der Polizei auf sie zu und schlug ihr erneut mehrfach ins Gesicht. Zwei Zeugen schritten schließlich ein und übergaben den Angreifer der Polizei. Bei der Identitätsfeststellung kam heraus, dass gegen den Mann schon mehrere Anzeigen wegen ähnlicher Taten vorlagen. Im Prozess spielen Übergriffe auf 40 Frauen aus den Jahren 2017 und 2018 eine Rolle. Erwartet wird auch das Gutachten eines psychiatrischen Sachverständigen. Die 8. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Rüdiger Harr hat drei weitere Verhandlungstermine bis Ende April geplant. Zumindest zur Urteilsverkündung soll die Öffentlichkeit wieder zugelassen sein, hieß es.

Fälle bringen Verunsicherung

Immerhin ist eine solche Serie von sexuellen Übergriffen in der Öffentlichkeit dazu angetan, für erhebliche Verunsicherung im Stadtgebiet zu sorgen. Ähnlich wie in einem durchaus vergleichbaren Fall, der 2017 vor Gericht gelandet war. Der damals 28-jährige Enrico S. wurde zu einer Haftstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Dem vorbestraften Finanzberater konnte allerdings lediglich die Vergewaltigung einer Gohliserin im Keller eines Mehrfamilienhauses nachgewiesen werden. Die ebenfalls angeklagten 20 Übergriffe auf Frauen in Straßenbahnen und Nachtbussen in den Jahren 2015/2016 wurden aus Mangel an Beweisen nicht bestraft, einige Verfahren deshalb sogar eingestellt. Bereits 2010 wurde der Angeklagte zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem er nachts immer wieder Studentinnen aufgelauert hatte. Mehr als drei Jahre Haft folgten, als er im Frühjahr 2012 maskiert über mindestens sechs Frauen herfiel, denen er in Bus und Bahn gefolgt war.

Von Frank Döring