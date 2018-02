Mysteriöser Unfall bei Leipzig: Fahrer angeblich verschwunden

Leipzig. Zwei Männer und ein zwölfjähriges Mädchen sind am späten Montagabend bei einem schweren Unfall zwischen Baalsdorf und Zweenfurth (Landkreis Leipzig) verletzt worden. Gegen 23.35 Uhr kam ihr Wagen nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache auf der Hirschfelder Straße in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen kleineren Baum und kam nach einem Überschlag auf einem Feld seitlich zum Liegen. Wer am Steuer des Autos saß, ist bislang aber unklar.

Fahrer soll nach Unfall geflüchtet sein

Laut Polizei behaupteten die beiden männlichen Insassen – ein 50 und ein 18 Jahre alter Mann – nicht selbst gefahren zu sein. „Das Fahrzeug war angeblich mit vier Personen besetzt. Der Fahrer soll sich direkt nach dem Unfall entfernt haben“, sagte Sprecher Uwe Voigt gegenüber LVZ.de. Die Polizei hat an dieser Version ihre Zweifel. Ein am Unfallort eingesetzter Spürhund habe keine Fährte aufgenommen. Auch sonst hätten die Beteiligten keine Angaben zum Fahrer gemacht, so Voigt.

Eine detaillierte Befragung der Insassen konnte am Abend noch nicht stattfinden. Die beiden Männer hätten über Schwindel und Kopfschmerzen geklagt. Die Zwölfjährige wurde vorsorglich zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Auto war seit 2016 abgemeldet

Angeblich musste das Auto einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen und sei deshalb von der Straße abgekommen – so berichteten es zumindest die Insassen. Auch das lasse sich bislang nicht belegen, erklärte Voigt. Fakt ist: Der Wagen war seit dem Jahr 2016 abgemeldet, es bestand auch keine Haftpflichtversicherung mehr. Alkohol oder Drogen sollen bei den beiden Männern ersten Ermittlungen zufolge nicht im Spiel gewesen sein.

Um den Hergang des Überschlags zu rekonstruieren und den Fahrer zu identifizieren, sicherte die Polizei im Auto Spuren. An dem Wagen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 8000 Euro.

