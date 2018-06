Leipzig

Im Zuge einer Schwerpunktkontrolle am Dienstag hat die Polizei drei Tatverdächtige eines tätlichen Übergriffs in Leipzig gestellt. Die 16- bis 17-Jährigen und ein vierter noch Unbekannter sollen am 10. Juni eine Familie in Grünau angegriffen und verletzt haben. Als ihre Daten aufgenommen wurden, leisteten zwei der drei Jugendlichen Widerstand und beleidigten die Beamten. Danach wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Schwerpunktkontrolle in Grünau wurden zudem 31 Identitäten festgestellt und jeweils zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittel- sowie das Waffengesetz angezeigt. Der Einsatz war Teil zur Bekämpfung der Betäubungsmittel- und allgemeinen Straßenkriminalität im Stadtteil. Die Aktion lief von 14 bis 22 Uhr.

