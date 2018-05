Leipzig

Das Landeskriminalamt sucht nach dem Anschlag auf einen Reisebus in Leipzig vom vergangenen Sonntag nach Zeugen. Die Insassen befanden sich auf dem Weg zur AfD-Kundgebung in Berlin.

Nach Erkenntnissen der Ermittler waren an dem Übergriff gegen 8.15 Uhr drei vermummte und mit Warnwesten bekleidete Personen beteiligt. Auf der Rackwitzer Straße hielten zwei der Beteiligten zuvor abgerissene Werbeplakate in die Höhe und zwangen den Bus zum Halten. Ihr Kumpan bewarf das Fahrzeug schließlich mit einer teerartigen Substanz. Laut Landeskriminalamt flüchteten die Täter auf Fahrrädern, vermutlich in Richtung Nordosten.

Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Sie gehen dabei von einer politisch linksmotivierten Handlung aus, hieß es. Besonders interessieren die Ermittler die An- und Abfahrtswege, der Treffpunkt und die Fahrräder der Beteiligten.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder unter der Rufnummer (0341) 966 4 6666 oder jedem anderen Revier.

Von mro