Leipzig/Wernigerode. Nach Drohungen gegen ein Leipziger Hostel und mehrere Herbergen in Sachsen-Anhalt hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 56 Jahre alte Mann konnte am Freitagmorgen in Wernigerode geortet und festgenommen werden, wie ein Polizeisprecher in Magdeburg gegenüber LVZ.de sagte. „Während des Verhörs hat der Mann eine weitere Drohung ausgesprochen. Darum läuft aktuell noch ein Einsatz im Burghotel in Wernigerode“, erklärte Marc Becher am Mittag.

Laut Polizei hatte der Verdächtige am Donnerstagabend und am Freitagmorgen mehrfach per Telefon mit einer Bombe gedroht. Die Anrufe kamen aus einer Telefonzelle, konnten von den Beamten zurückverfolgt werden. So gelang es den Einsatzkräften schließlich, den 56-Jährigen am Morgen festzunehmen.

Ob der Mann auch für mehrere Drohungen per Mail gegen Großmärkte in Leipzig, Magdeburg und Braunschweig verantwortlich ist, sei noch unklar. „Ein Zusammenhang wird derzeit geprüft“, erklärte Becher. „Dass der Festgenommene für die Drohungen in den Hotels verantwortlich ist, ist aber sehr sicher.“

Der mutmaßliche Täter hatte am vergangenen Samstag einen Sprengstoffalarm im Leipziger A&O-Hostel in der Brandenburger Straße ausgelöst. In der Herberge an der Ostseite des Hauptbahnhofs hatte der Mann neben einem Drohbrief nach LVZ-Informationen auch eine aus Haushaltsgeräten gebastelte Bombenattrappe hinterlassen. Wenig später war im Magdeburger InterCity Hotel bei der Reinigung des Zimmers ein Zettel mit einer Drohung gefunden.

jhz