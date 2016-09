Leipzig. Bei dem Brand in Volkmarsdorf am Montag haben zwei Familien zumindest vorübergehend ihre Wohnungen verloren. Insgesamt sieben Kinder sind von der Situation betroffen. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Juliusstraße hatte offenbar bei Bauarbeiten Feuer gefangen. Das Gebäude gehört der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Sellerhausen-Volkmarsdorf.

„Wir sind sehr froh, dass keine Menschen zu Schaden gekommen sind“, sagte Pfarrer Jan Teichert am Dienstag gegenüber LVZ.de. Als am Montagmittag das Feuer ausbrach, seien Mitglieder einer Familie im Haus gewesen. Dachdecker hätten die Bewohner umgehend informiert, so dass alle sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten.

Dachstuhl der Ev.- Lutherischen Kirchgemeinde Sellerhausen-Volkmarsdorf fing bei Bauarbeiten Feuer. Zur Bildergalerie

„Wir versuchen aktuell eine Lösung für die beiden Familien aus unserer Gemeinde zu finden“, so Teichert weiter. Für die erste Nacht hätten die Betroffenen Unterbringungsmöglichkeiten gefunden. Das Gebäude sei aber vorerst unbewohnbar. Auch die Gemeinderäume seien nicht zu nutzen.

Gutachter und Bauleitung arbeiteten derzeit an der Erhebung der Schäden. Nach erster Schätzung könnte sich die Summe mindestens im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen, so Teichert weiter. Die Aussagen seien aber noch sehr vorläufig.

Von Evelyn ter Vehn