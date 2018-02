Nach Diebstahl am Leipziger Augustusplatz: 25-Jähriger im Gefängnis

Leipzig. Ein 25-Jähriger hat in der Straßenbahnlinie 15 am Augutusplatz einer Frau am Dienstag gegen 22.45 Uhr die Handtasche gestohlen. Laut Leipziger Polizei holte sich die 28-Jährige ihre Tasche anschließend wieder zurück. Daraufhin griff der Täter die Frau verbal an, beschimpfte sie und wollte sie schlagen.

Eine Zeugin informierte einen Mitarbeiter der Straßenbahn. Gemeinsam schritten sie ein, verließen die Bahn mit dem Dieb und hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen den polizeibekannten 25-Jährigen fest. Nach Angaben der Polizei wurde er schon wegen mehrerer Raubdelikte verurteilt und saß mehrfach im Gefängnis. Am Mittwoch wurde der Täter in eine Justizvollzuganstalt gebracht.

dei