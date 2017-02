Leipzig. Nach der Bombendrohung per E-Mail gegen einen Leipziger Großmarkt am Mittwoch geht die Polizei von einem Bluff aus. „Es handelt sich ganz klar um einen Fake“, erklärte Polizeisprecherin Katharina Geyer am Donnerstag auf Anfrage von LVZ.de. Gefahr habe demnach zu keiner Zeit bestanden.

Nachdem der Großmarkt in der Maximialianallee am Nachmittag geräumt wurde und Einsatzkräfte das Gelände durchsucht hatten, konnten die Beamten Entwarnung geben. „Es wurde kein Sprengstoff gefunden.“ Gegen 17 Uhr wurde das Geschäft schließlich wieder geöffnet.

Drohungen gegen ähnliche Märkte habe es zeitgleich mindestens auch in Magdeburg und Braunschweig gegeben. „Aufgrund des ähnlichen Wortlauts liegt es nahe, dass es sich um den gleichen Täter handelt“, so Geyer.

Bis der Ursprung der E-Mails herausgefunden wird, ermittelt jede Polizeidienststelle für sich. Dabei stehe man aber im Austausch mit den Ermittlern anderer Reviere, erklärte Geyer. Konkrete Hinweise auf den Verfasser der Drohmails liegen bisher noch nicht vor.

Dass eine Verbindung zu dem 56-Jährigen besteht, der mutmaßlich Bombendrohungen in Hotels in Leipzig und Magdeburg hinterlassen haben soll, ist laut Geyer bisher unwahrscheinlich. „Dafür liegen zumindest keine Beweise vor.“

jhz