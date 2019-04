Leipzig

Die Leipziger Polizei hat am Donnerstagmorgen einen gesuchten Taschendieb festnehmen können. Wie die Beamten mitteilten, steht er unter Verdacht seit Januar mehrere Male überwiegend in den öffentlichen Verkehrsmitteln mit einem Komplizen zusammengearbeitet zu haben.

Bereits am 27. März war der 17-jährige Partner des Mannes auf frischer Tat ertappt worden, als er einer 30-Jährigen das Handy aus der Jackentasche klaute. In derselben Bahn befanden sich zu diesem Zeitpunkt jedoch Polizisten, die den Vorfall beobachteten und den jungen Mann stellten. Mithilfe von Videoaufzeichnungen konnten die Ermittler die beiden Tatverdächtigen identifizieren.

Handys, Uhren und Brieftaschen gefunden

Am Donnerstag fanden die Polizisten bei einer Wohnungsdurchsuchung im Stadtteil Großzschocher gegen 8 Uhr früh schließlich elf Handys, eine Vielzahl an Uhren und mehrere Brieftaschen Dritter. Ein Teil des Diebesguts konnte bereits vorangegangenen Anzeigen zugeordnet werden, für die übrigen Gegenstände dauern die Ermittlungen noch an. Der 21-jährige Tatverdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.

Von lcl