Leipzig. Der am Donnerstag bei Leipzig bei einem SEK-Einsatz festgenommene Syrer Ahmad A.A. sitzt in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs ordnete nach einer Vorführung des Beschuldigten in Karlsruhe am Freitagnachmittag U-Haft an. Der Tatvorwurf lautet auf Mitgliedschaft in ausländischen Terrorvereinigungen.

Der 39-jährige ist mutmaßlich Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Er soll außerdem zunächst im Bürgerkrieg in seiner Heimat eine Kampfeinheit der terroristischen Al-Nusra-Front angeführt haben, teilte die Bundesanwaltschaft am Freitag in Karlsruhe mit.

Der Mann soll im November 2012 an der Eroberung der syrischen Stadt Dibsi Afnan und im Februar 2013 an der Eroberung von Tabka beteiligt gewesen sein. Nach Auseinandersetzungen zwischen der Al-Nusra-Front und dem Islamischen Staat (IS) soll er sich im Frühjahr 2013 dem IS angeschlossen haben.

Zuerst Wohnung durchsucht

Wann und wie Ahmad A.A. nach Deutschland kam, teilten die Behörden nicht mit. Obwohl der letzte Wohnort des Beschuldigten Leipzig gewesen sein soll, stand der Großeinsatz am Donnerstagnachmittag unter der Führung des bayerischen Landeskriminalamtes. Nachdem Einsatzkräfte offenbar zunächst die Wohnung des 39-Jährigen durchsucht hatten, erfolgte der Zugriff schließlich gegen 18 Uhr in Markkleeberg-Wachau.

Schwer bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstag in Wachau vor den Toren von Leipzig ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigungen "Jabhat al-Nusra" (JaN) und des "Islamischen Staates" (IS) festgenommen. Zur Bildergalerie

Die Beamten riegelten den Hinterhof eines Wohngebäudes ab, in dem sich im Erdgeschoss auch eine Fahrschule befindet. Wie der Hausbesitzer gegenüber LVZ.de sagte, habe der Festgenommene zuvor am Theorie-Unterricht in der Fahrschule teilgenommen und sei anschließend auf dem Freigelände hinter dem Gebäude von den Spezialeinheiten überwältigt worden.

Von LVZ