Nach Hinweis von Nachbarin: Polizei findet ein Kilo Marihuana

Leipzig. Ein 27-Jähriger wurde am Dienstagabend in seiner Wohnung in Leipzig-Sellerhausen von der Polizei mit einer größeren Menge verschiedener Drogen erwischt, nachdem die Beamten von einer Hausbewohnerin auf den charakteristischen Marihuana-Geruch im Treppenhaus aufmerksam gemacht worden.

Als die Beamten in die Wohnung des Mieters eingelassen wurden, fanden sie dort einen großen Kochtopf mit Cannabisblüten, bis zu ein Kilogramm Marihuana sowie verschiedene technische Geräte und Verpackungsmaterialien, die vermutlich für Aufbereitung und Verkauf der Substanz gedacht waren. Zudem entdeckten sie getrocknete Pilze, ein Tütchen mit einer weißen Substanz sowie eine vierstellige Summe an Bargeld.

Die Polizei beschlagnahmte alles. Sie ermittelt nun gegen den 27-Jährigen wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

