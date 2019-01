Leipzig

Die 13 Jahre alte Mahtab aus Leipzig Neustadt-Neuschönefeld ist wieder da. Nach Angaben der Polizei ist sie am Dienstagabend am Berliner Hauptbahnhof von Beamten aufgegriffen worden. Zuvor suchte die Polizei das Mädchen per Öffentlichkeitsfahndung.

Die Schülerin hatte am Montag gegen 7.30 Uhr die elterliche Wohnung verlassen, um angeblich zum Unterricht zu gehen. Zuvor hatte es einen Streit innerhalb der Familie gegeben. Später meldete sich das Mädchen per Telefon bei ihrer Mutter und sagte, dass sie wegen des Konflikts nicht nach Hause kommen werde. Nachdem ihre Familie sie ohne Erfolg gesucht hatte, informierte sie in der Nacht zu Dienstag die Polizei.

Erste Ermittlungen der Behörden hatten ergaben, dass sich Mahtab bereits seit Montagabend in Berlin aufhielt.

Von mro