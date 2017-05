Zwei Wochen flirtete er via Internet mit „Jessy“. Nach dem Liebesgeflüster auf einer Online-Plattform schlug sie einen Treff in Leipzig vor. Dort wurde der Paketzusteller (39) aber beraubt und schwer misshandelt. Er schwebte in Lebensgefahr. Am Montag begann am Landgericht Leipzig der Prozess gegen das mutmaßliche Täter-Trio.