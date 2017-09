Nach Streit unter Nachbarn: Unbekannter macht Hecke 1,20 Meter kürzer

Leipzig. Eine Diskussion über die Höhe der Hecke hat einen Nachbarn offenbar dazu veranlasst, die Pflanzen auf der gemeinsamen Grundstücksgrenze eigenwillig zu kürzen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, meldete ein Eigenheimbewohner am Donnerstag in Leipzig-Holzhausen, dass das Gebüsch von Unbekannten auf eine Höhe von einem Meter gekürzt worden ist.

Den Angaben nach hätte ein Nachbar bereits Anfang September die Sorge geäußert, bei der 2,20 Meter hohen, aus der Nadelbaumart Thujen bestehenden Hecke sei die Brandlast bedenklich. Da sich die Beiden zunächst nicht einigten, gab es vor wenigen Tagen ein weiteres Gespräch – erneut ohne Konsens. Nun liege der Verdacht nahe, dass der Nachbar das Problem möglicherweise mittels einer Heckenschere gelöst habe, hieß es.

Die Beamten ermitteln nun wegen Sachbeschädigung und möglichen Hausfriedensbruchs. Laut Polizei kündigte der betroffene Hausbewohner an, derweil Ersatz zu beschaffen.

