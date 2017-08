Nach Überfall auf Bäckerei in Leipzig: Polizei sucht den zweiten Täter

Leipzig. Die Leipziger Polizei fahndet nach einem Mann, der am 6. Juni mit einem Komplizen eine Bäckerei in der Zweinaundorfer Straße in Anger-Crottendorf überfallen hat. Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, sei der zweite Täter schon identifiziert worden. Die Männer hatten in der Bäckerei einen dreistelligen Betrag erbeutet und entwendeten zusätzlich eine Stabtaschenlampe. Dann wurden die Täter von vier Mitarbeitern überrascht. Diese konnten einen der beiden Männer festhalten.

Als der zweite Dieb das bemerkte, schlug er mit der Taschenlampe einen der Bäckereimitarbeiter auf dem Kopf. Dieser erlitt eine blutende Wunde an der Schläfe. Die spätere Diagnose lautete Fraktur der Augenhöhle und eine Schädelprellung.

Nach dem Angriff kümmerten sich die Mitarbeitet um den Verletzten und die Einbrecher konnten fliehen. Der Angreifer mit der Taschenlampe konnte von der Polizei bereits identifiziert werden. Laut Polizei handelte es sich um einen 26-jährigen Mann.

Die Polizei hofft auf Hinweise zur Ergreifung des Komplizen. Dieser wird als 1,85 Meter groß und zwischen 20 und 30 Jahren alt beschrieben. Er habe kurze und schwarze Haare und trug schwarze Kleidung und eine schwarze Softshelljacke. Außerdem hat er ein südländisches Äußeres.

Wer den Täter anhand der Beschreibung erkennt oder weiß, wo er sich aufhalten könnte, meldet sich bei der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

