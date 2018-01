Nach Überfall auf Connewitz: Anklagen gegen 100 Rechtsextreme und Hooligans

Leipzig. Exakt zwei Jahre nach dem Angriff rechter Hooligans auf den linken Szenestadtteil Connewitz liegen gegen fast die Hälfte der Tatverdächtigen Anklageschriften vor. Dies teilte die Leipziger Staatsanwaltschaft auf Anfrage der LVZ mit. Weil vor Gericht Verfahren gebündelt verhandelt werden sollen, sind es aktuell 51 Anklagen gegen 100 Beschuldigte, so Staatsanwältin Jana Friedrich. Den Angeschuldigten wird jeweils Landfriedensbruch in einem besonders schweren Fall zur Last gelegt. Die Verfahren gegen insgesamt elf Beschuldigte wurden an die Generalstaatsanwaltschaft Dresden abgegeben. Dort übernahm das Sonderdezernat PMK (politisch motivierte Kriminalität) der Integrierten Ermittlungseinheit (Ines), wo gegen die elf Tatverdächtigen bereits Strukturermittlungen laufen – Vorwurf: Bildung einer kriminellen Vereinigung.

Ausschreitungen in Connewitz Zur Bildergalerie

Am 11. Januar 2016 hatten Rechtsextreme nach Angaben des sächsischen Justizministeriums 23 Ladengeschäfte sowie mindestens 16 Fahrzeuge angegriffen und dabei einen Schaden von mehr als 112. 000 Euro angerichtet. 215 Tatverdächtige waren kurz danach in Connewitz von der Polizei festgesetzt worden. Voriges Jahr stießen die Ermittler auf einen weiteren mutmaßlich Beteiligten der Ausschreitungen, der am 11. Januar nicht vor Ort angetroffen worden war.

„Die Verfahren gegen die übrigen Beschuldigten stehen nunmehr auch unmittelbar vor dem Abschluss“, so Friedrich. „Mit einer abschließenden Entscheidung kann in den nächsten Wochen gerechnet werden.“

Frank Döring