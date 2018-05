Leipzig

Der Prozess um eine Serie von Gewalttaten in der Leipziger Innenstadt hat am Landgericht mit der Einweisung des 29-jährigen Beschuldigten in die Psychiatrie geendet. Der Asylbewerber Ajman S., der nach eigenen Angaben in seiner Heimat Libyen als Polizist gearbeitet hat, leidet an paranoider Schizophrenie.

Nach Ansicht der 6. Strafkammer hat der Mann im Zustand der Schuldunfähigkeit schwere Straftaten begangen, die er weitgehend zugab und für die er nicht bestraft werden kann.

„Ich war gestresst, ich höre Stimmen“

So griff er am 8. August 2017 im Park gegenüber dem Hauptbahnhof eine Frau an und verletzte sie schwer. Ohne jeden Grund stach er mit einem Küchenmesser auf Caroline B. (57) ein. Er hatte sich bedrängt gefühlt. Bereits zum Prozessauftakt am 26. April entschuldigte er sich: „Es tut mir leid, ich war gestresst, ich höre Stimmen.“

Laut Urteil gehen weitere Übergriffe jeweils nahe dem Hauptbahnhof auf sein Konto: Am 28. Januar 2017 verprügelte er einen Mann; am 10. März ging er mit einer Metallkette auf einen Kontrahenten los. Am 5. Mai attackierte er dann ein Opfer mit einer Kette, an der zwei Vorhängeschlösser hingen. Am 1. Juli schlug er mit einer Hundeleine zu. Drei Tage später traktierte er einen Mann mit Tritten, schleuderte ihm eine Karabiner-Kette ins Gesicht. Und am 3. August schlug er in der Felsenkellerstraße mit einer Eisenstange um sich, verletzte drei Männer erheblich. Am 8. August kam er in Untersuchungshaft.

Weil nach Auffassung des Gerichts unter Vorsitz von Richter Jens Kaden auch weiterhin Gefahr von Ajman S. ausgeht, wurde er in den Maßregelvollzug eingewiesen.

Von Sabine Kreuz