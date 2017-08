Nach Unfall in Leipzig Vollsperrung für Straßenbahnen auf der Karli

Leipzig. Ein Unfall auf der Karl-Liebknecht-Straße legt derzeit den Straßenbahnverkehr der Linien 10 und 11 lahm. Gegen Mittag war ein Laster mit Anhänger stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Hohen Straße rutschte der 25-Tonner in das abgesenkte Gleisbett und beschädigte die Kante. „Das Fahrzeug kann nicht mehr rangieren“, andernfalls sei mit noch größeren Schäden an der Trasse zu rechnen, erklärte Polizeisprecherin Maria Braunsdorf.

Zudem sei zu den Oberleitungen der Stadtbahntrasse der Platz knapp. Möglicherweise müssten die Leipziger Verkehrsbetriebe die Leitungen abschalten, um eine Bergung des Lastwagens zu ermöglichen, so die Polizei weiter. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass der Lkw mit schwerem Gerät aus der misslichen Lage befreit werden muss. „Das kann noch dauern.“

Laut LVB-Twitterdienst gilt die Streckensperrung für die Linien 10 und 11 in beiden Richtungen. Der Autoverkehr fließe stadtauswärts und werde stadteinwärts an der Unfallstelle vorbeigeleitet, teilte die Polizei weiter mit.

Von Verletzten ist derzeit nichts bekannt. Auch zur Höhe des entstandenen Schaden gibt es noch keine Aussagen.

Von lyn