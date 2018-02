Nach Unfall in Leipzig geht Radler auf Autofahrer los

Leipzig. An der Kreuzung Karl-Heine/Zschochersche Straße in Leipzig-Plagwitz hat ein Autofahrer am Sonntagabend einen Radfahrer angefahren und leicht verletzt. Nach Polizeiinformation bog der 36 Jahre alte Autofahrer gegen 18.15 Uhr auf der Kreuzung nach rechts ab. Dabei traf er den aus gleicher Richtung kommenden 39-jährigen Radler, der stürzte und sich leicht verletzte. Zwei Zeugen riefen Krankenwagen und Polizei.

Indes beschimpfte und schubste der Radfahrer den 36-Jährigen. Der stürzte über sein Fahrzeug, so dass dies ebenfalls beschädigt wurde. Der Leichtverletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und behandelt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei rund 550 Euro. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung.

ThTh