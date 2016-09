Leipzig. Wohnungseinbruch im Leipziger Osten: Ein 38 Jahre alter Mann hat am Dienstag den Kantenriegel einer Wohnungstür in der Lilienstraße gezogen und sich so Zutritt zu einer WG verschafft. Dort durchwühlte der Einbrecher alle Zimmer und stahl unter anderem ein Tablet, einen Laptop, einen Fernseher und ein Sparschwein. Ein 20 Jahre alter Bewohner informierte die Beamten über den Einbruch.

Gegen 18.30 Uhr meldete sich schließlich der 36-jährige Mitarbeiter eines Geschäfts im Leipziger Hauptbahnhof bei der Polizei. Ein Kunde hatte im Laden eine Spielekonsole und vier Spiele angeboten. Dazu legte er eine Garantie zum Gerät und einen Ausweis sowie eine Kundenkarte für den Laden vor. Laut Polizei stimmten die Namen auf Ausweis und Kaufbeleg jedoch nicht überein. Dennoch zahlte der Mitarbeiter für die Ware knapp 150 Euro aus.

Als der 36-Jährige nach dem Abschluss des Geschäfts anschließend den Namen des Verkäufers in der Kundenkartei überprüfte, stellte sich der Schwindel heraus. Der Mitarbeiter rief bei dem eigentlichen Besitzer an – dieser erklärte, am selben Tag bei einem Einbruch bestohlen worden zu sein.

Der Verkäufer informierte die Polizei und konnte anhand des vorgelegten Ausweises den tatsächlichen Anbieter der Ware ermitteln. Die Beamten fassten so den mutmaßlichen Einbrecher, einen polizeibekannten 38-Jährigen. Die Konsole wurde an den Eigentümer übergeben, die Ermittlungen dauern an.

jhz